Sorrento-Avellino 0-1, Pazienza: "Vittoria meritata. Lavoreremo sull'intensità" Le parole dell'allenatore biancoverde dopo la prima vittoria stagionale

L’Avellino conquista la prima vittoria in campionato. Dopo due sconfitte e un pareggio i biancoverdi strappano primi tre punti stagionali nel match contro il Sorrento. Al “Viviani” di Potenza è risultata decisiva la rete di Tito su assist di Cancellotti pochi minuti dopo l’inizio della ripresa. Ora testa alla sfida di domenica, alle 20.45, al “Partenio-Lombardi”, contro il Monopoli.

Il tecnico: "Finalmente la giusta ricarica"

"È stata una vittoria meritata e che serviva. Era ciò che abbiamo chiesto ai ragazzi. Il successo di oggi è servito a dare valore al pareggio contro il Foggia e ci permetterà di arrivare alla gara di domenica con più entusiasmo. Ora c’è bisogno di recuperare e vedere chi ha energie da esprimere”.

Sulle diverse occasioni sprecate

"È un aspetto sotto gli occhi di tutti, però non mi va di parlare di queste dinamiche che dobbiamo inevitabilmente migliorare. Ma oggi abbiamo fatto passi in avanti nelle ripartenze, nei duelli, nell’andare ad attaccare la linea della difesa avversaria soprattutto nel secondo tempo. Nel primo, invece, eravamo ancora un po’ impacciati. I ragazzi sono stati molto bravi, non era per nulla semplice. Per quella che è la mia richiesta sicuramente va alzata l’intensità, ma ci vuole tempo. Poi, ci saranno le partite sporche in cui si andrà alla ricerca dell’episodio. In futuro mi auguro di vincere gare con meno tiri in porta, anche perchè è la categoria che te lo impone”.

Sull'espulsione

“Credo io sia stato punito per l’atteggiamento avuto per tutta la gara. Devo essere più tranquillo, ma avevo bisogno di spronare i ragazzi il più possibile”.