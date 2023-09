Sorrento-Avellino 0-1, Tito: "Fatto solo il primo passo, testa al Monopoli" Le parole del capitano, decisivo nella sfida contro i costieri al "Viviani" di Potenza

L'Avellino vince in trasferta contro il Sorrento e conquista la prima vittoria stagionale. Gli irpini, reduci dal pareggio casalingo contro il Foggia, hanno riassaporato il gusto del gol e del successo: sotto i riflettori del "Viviani" di Potenza, la sfida è finita con il risultato finale di 0-1. A decidere la gara è stato capitan Fabio Tito, che ha parlato in conferenza stampa dopo il triplice fischio: "Il primo tempo non è stato bello, ma nella ripresa siamo scesi in campo con un piglio diverso. Dedico il gol alla mia compagna che ieri ha festeggiato i 30 anni, ma anche alla società che mi ha premiato con il rinnovo".

"Pazienza? Dice sempre ciò che pensa"

"Ora bisogna tenere i piedi ben saldi perchè domenica affronteremo il Monopoli in casa. La gara di oggi andava vinta ed è stato fatto. Nei minuti finali ho visto grande attaccamento da parte dei miei compagni che ci hanno tenuto fino alla fine a portare a casa i tre punti. Pazienza? Dice sempre ciò che pensa e questo per il gruppo è importante. La maggior parte di loro non sapevano cosa fosse il girone C di Serie C e oggi abbiamo visto che le partite vanno giocate fino al centesimo minuto. É un allenatore giovane ma bravo e va ascoltato".