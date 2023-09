Sorrento-Avellino 0-1, Palmiero: "Ora vogliamo sbloccarci in casa" Le parole del centrocampista biancoverde dopo l'1-0 contro i costieri

L'Avellino tira un sospiro di sollievo e vince la gara contro il Sorrento. Gli irpini firmano il primo gol e siglano anche la prima vittoria nel girone C di Serie C: la gara, valida per la quarta giornata di campionato, è terminata con il risultato finale di 1-0. Decisiva la rete di Tito nella ripresa. Dopo le parole del capitano biancoverde e dell'allenatore Pazienza, ha parlato anche Luca Palmiero: "É stata una vittoria fondamentale per lavorare in maniera più serena. - ha spiegato il centrocampista - L'abbiamo voluta a tutti i costi e si è visto, infatti è stato un successo meritato. L'arrivo del mister? Tutti i giorni pretende tanto da noi ed è giusto che lo faccia con una squadra come la nostra. Piano piano arriveremo a fare ciò che lui chiede. Il mio gol mancato? É una scelta che rifarei. Marconi era a porta sguarnita, a me non interessa segnare, ma di portare a casa il risultato. Ora c'è il Monopoli, che affronteremo in casa davanti ai nostri tifosi. Vogliamo la vittoria anche al Partenio-Lombardi".