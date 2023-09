L'arbitro di Avellino-Monopoli: ritroverà i lupi esattamente un anno dopo Quattro i precedenti con il fischietto della sezione di Paola per i biancoverdi

La gara Avellino-Monopoli, valida per la quinta giornata del girone C di Serie C e in programma domenica (ore 20.45) al "Partenio-Lombardi" sarà diretta da Ermes Fabrizio Cavaliere della sezione di Paola. Sono quattro i precedenti con i lupi: Avellino - Latte Dolce 1-1 (28 ottobre 2018, Serie D), Avellino - Torres 3-1 (28 aprile 2019, Serie D), Avellino - Virtus Francavilla 1-0 (28 marzo 2021, Serie C), Latina - Avellino 1-0 (24 settembre 2022, Serie C). Quindi, Cavaliere ritroverà i biancoverdi esattamente un anno dopo. Il fischietto calabrese sarà coadiuvato dagli assistenti, Roberto Allocco della sezione di Alba - Bra e Diego Peloso della sezione di Nichelino, con Mario Leone della sezione di Avezzano quarto ufficiale.

Le designazioni arbitrali

Serie C - Girone C

Quinta Giornata

Audace Cerignola - Juve Stabia: Calzavara

Avellino - Monopoli: Cavaliere

Brindisi - Benevento: Turrini

Catania - Foggia: Perri

Crotone - Sorrento: Virgilio

Giugliano - Latina: Baratta

Monterosi Tuscia - Taranto: Bozzetto

Potenza - Casertana: Renzi

Turris - Picerno: De Angeli

Virtus Francavilla - ACR Messina: Gianquinto