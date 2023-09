Sorrento-Avellino: espulsi Pazienza, Pagotto, Picariello e Perinetti Le decisioni del giudice sportivo verso la quinta giornata di campionato

Nei minuti di recupero di Sorrento-Avellino l'arbitro Stefano Nicolini della sezione di Brescia non ha espulso solo l'attaccante dei costieri, Francesco Pio Petito, e l'allenatore biancoverde, Michele Pazienza, ma al minuto 47 della ripresa sono stati allontanati dal campo anche il direttore dell'area tecnica del club irpino, Giorgio Perinetti, il preparatore dei portieri, Angelo Pagotto, e il massaggiatore, Alessandro Picariello.

Le decisioni del giudice sportivo

Clicca qui per il comunicato della Lega Pro

Dirigenti espulsi - Inibizione a svolgere ogni attività in seno alla FIGC, a ricoprire cariche federali e a rappresentare la società nell'ambito federale a tutto il 26 settembre 2023 e cinquecento euro di ammenda

Giorgio Perinetti Casoni (Avellino) "per avere, al 47° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto usciva intenzionalmente dall’area tecnica per dissentire nei confronti di una sua decisione. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva)".

Allenatori espulsi - Squalifica per una gara effettiva e cinquecento euro di ammenda

Angelo Pagotto (Avellino) "per avere, al 47° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto usciva intenzionalmente dall’area tecnica per dissentire nei confronti di una sua decisione. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva)".

Michele Pazienza (Avellino) "per avere, al 51° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta non corretta ed antisportiva nei confronti di un calciatore avversario, in quanto a gioco fermo, usciva dall’area tecnica e strattonava il calciatore avversario per la maglia, così ritardando la ripresa del gioco. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 39, comma 2 C.G.S. valutate le modalità complessive dei fatti".

Collaboratori espulsi - Squalifica per una gara effettiva e cinquecento euro di ammenda

Alessandro Picariello (Avellino) "per avere, al 47° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto usciva intenzionalmente dall’area tecnica per dissentire nei confronti di una sua decisione. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva)".

Calciatori espulsi - Squalifica per una gara effettiva

Francesco Pio Petito (Sorrento) "per avere, al 51° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta antisportiva nei confronti di un calciatore avversario in quanto a gioco fermo lo spintonava strattonandolo per la maglia nel tentativo di prendere il pallone. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 39 C.G. S, valutate le modalità complessive della condotta e rilevato che non risultano conseguenze a carico dell’avversario".