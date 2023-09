Avellino-Monopoli, Pazienza ne convoca 23: 3 indisponibili Fischio d'inizio domani al Partenio alle 20.45

In vista del match tra Avellino e Monopoli, previsto per la quinta giornata del campionato di serie C, girone C, mister Michele Pazienza ha diramato la seguente lista di convocati:

Portieri: 1 Pane, 12 Pizzella, 22 Ghidotti;

Difensori: 2 Ricciardi, 3 Tito, 5 Benedetti, 13 Mulè, 14 Cancellotti, 16 Rigione, 26 Cionek;

Centrocampisti: 4 Sannipoli, 6 Palmiero, 17 Maisto, 21 Armellino, 23 Dall’Oglio, 33 Pezzella;

Attaccanti: 8 Varela, 9 Patierno, 11 Sgarbi, 31 Marconi, 35 Gori, 55 Tozaj, 77 D’Amico.

REPORT

Luca Falbo in seguito al fastidio muscolare accusato in Sorrento – Avellino, nella mattinata odierna ha praticato esami strumentali che hanno evidenziato una elongazione al terzo medio del bicipite femorale destro. È stato preso in carico dallo staff medico per l’opportuno programma riabilitativo.

Sonny D’Angelo ha avviato in questi giorni il programma di riabilitazione per recuperare dal trauma distorsivo contusivo alla caviglia destra.

Raffaele Russo sta continuando il programma di riatletizzazione per l’infortunio al legamento crociato.

Federico Casarini e Davide Mazzocco non sono stati inclusi nella lista dei 24 calciatori professionisti da presentare alla Lega Pro come da comunicato n.40/L del 14/07/2023.