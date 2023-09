Avellino-Monopoli: le probabili formazioni, possibili nuove soluzioni Turnover, ma anche le esigenze determinate dagli infortuni per la quinta giornata di campionato

Caccia alla seconda vittoria consecutiva e alla continuità per l'Avellino. Alle 20.45 sarà sfida contro il Monopoli per la quinta giornata del campionato di Serie C (girone C) e al "Partenio-Lombardi" sarà nuovo sold-out. In 7mila proveranno a spingere la squadra allenata da Michele Pazienza, reduce dalla vittoria ottenuta a Potenza contro il Sorrento. Il tecnico pugliese non potrà contare su Luca Falbo. L'esterno difensivo sinistro ha rimediato l'elongazione al terzo medio del bicipite femorale destro nella gara giocata al "Viviani". Verso il derby con i costieri Pazienza aveva perso anche Sonny D'Angelo: trauma distorsivo contusivo alla caviglia destra con l'interessamento del legamento peroneo-astragalico e tempi di recupero ancora indefiniti. A questi si aggiunge il lungodegente Raffaele Russo e i fuori lista, Federico Casarini e Davide Mazzocco.

La probabile formazione biancoverde

Il modulo 3-5-2 ha garantito certezze difensive (due gare per Pazienza sulla panchina dei lupi e zero gol subiti) e si riparte con il pacchetto difensivo confermato (Simone Ghidotti in porta con Thiago Cionek, Michele Rigione e Simone Benedetti nella linea a 3). A centrocampo Luca Palmiero appare pronto alla continuità nel ruolo di regista. Occhio alle scelte negli spot di mezzala con Daniel Sannipoli e Ignacio Lores Varela jolly e con Marco Armellino e Jacopo Dall'Oglio possibili uscenti dall'undici iniziale nell'ottica del turnover e di nuove soluzioni. Sulle corsie ci saranno Tommaso Cancellotti e Fabio Tito, autore del gol decisivo contro il Sorrento. Pazienza, che non sarà presente nell'area tecnica a causa dell'espulsione rimediata giovedì (al suo posto il vice, Antonio La Porta), attende il rilancio degli attaccanti: Cosimo Patierno e Michele Marconi andranno a caccia del primo gol.