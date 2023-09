Avellino-Monopoli 4-0, Patierno: "L'importante oggi era vincere" Le parole dell'attaccante degli irpini

L’Avellino non lascia scampo al Monopoli e vince con il risultato di 4-0. Una doppietta di Patierno e i gol di Armellino e Sgarbi fanno sorridere i biancoverdi dopo la vittoria conquistata lo scorso giovedì contro il Sorrento. Per la squadra di Pazienza testa alla sfida di domenica 1 ottobre contro il Messina: al “Franco Scoglio” sarà calcio d’inizio alle 14.

Dopo il triplice fischio, ha preso parola l’autore della doppietta Cosimo Patierno: “Ero sereno perchè sapevo che con l'aiuto dei miei compagni questo momento sarebbe arrivato. Volevamo la continuità dal punto contro il Foggia e la vittoria contro il Sorrento, oggi c'è stato il giusto atteggiamento. In alcune circostanze potevamo far meglio ma con le indicazioni del mister tra il primo e il secondo tempo tutto è andato per il meglio. La cosa più importante oggi era vincere e chiudere queste tre partite con più punti possibili".

"Da martedì abbiamo la settimana tipo e ci sarà il giusto tempo per recuperare la condizione fisica. Sgarbi? É un giocatore forte che spezza gli equilibri. Lo ringrazio che ha messo quella palla dietro per farmi fare gol. Dedico questi gol alla mia famiglia e ai miei compagni di squadra che mi son stati sempre vicini. Pazienza? Ha portato carattere e un'intensità alta ed è un allenatore abbastanza diretto. Non fa differenza tra piccoli e grandi. Il calore della Curva Sud? Non vedevo l'ora di segnare e festeggiare con loro. Emozione indescrivibile".