Avellino: ripartenza con diversi dubbi per Pazienza, le ultime dal "Partenio" Domenica (ore 14) la gara contro il Messina al "San Filippo - Franco Scoglio"

Entusiasmo per i 7 punti in 3 gare con Michele Pazienza in panchina, ma dall'altra parte c'è qualche criticità di troppo in termini fisici. Si è aperta così la settimana di allenamenti che porterà l'Avellino alla trasferta di Messina, alla gara in programma al "San Filippo - Franco Scoglio" domenica (ore 14). Il tecnico pugliese non potrà su Jacopo Dall'Oglio: il centrocampista ha rimediato una lesione muscolare al capo lungo dell'adduttore destro e si prospetta almeno un mese di stop. Pazienza aveva già perso una mezzala, Sonny D'Angelo, in fase di recupero dal trauma distorsivo alla caviglia destra.

Gori in gruppo, attesa per Sgarbi

Pazienza ha ritrovato subito Gabriele Gori. L'attaccante fiorentino ha saltato l'allenamento di ieri solo per rinnovare il certificato di idoneità sportiva agonistica alla clinica Villa Stuart e nella seduta mattutina era regolarmente in gruppo. Farà presto rientro in Irpinia anche Lorenzo Sgarbi, ma ancora in permesso per motivi personali. Per lo staff tecnico diminuiscono i margini di manovra nelle scelte.

Rebus per la fascia sinistra: Tito proverà lo sprint

In particolar modo per la corsia mancina Pazienza spera per il recupero rapido di Fabio Tito: dopo l'allenamento differenziato svolto nella giornata di ieri il capitano biancoverde dovrebbe rientrare in gruppo nelle prossime settimane dopo il trauma contusivo di forte entità rimediato contro il Monopoli. C'è, inoltre, Luca Falbo alle prese con l'elongazione al terzo medio del bicipite femorale destro e in queste ore si sottoporrà a un controllo diagnostico.

Stop per D'Amico, Russo spera nell'accelerazione

Una tonsillite acuta febbrile ha bloccato Felice D'Amico e Raffaele Russo spera nell'accelerazione: anche in mattinata l'attaccante ha lavorato a parte con il programma di riatletizzazione.