Avellino: occhio al jolly verso la trasferta di Messina Domenica (ore 14) la gara contro i siciliani al "San Filippo - Franco Scoglio"

Si avvicina la trasferta di Messina e per l'Avellino non mancano i dubbi verso la sesta giornata di campionato con la gara in programma domenica (ore 14) al "San Filippo - Franco Scoglio". Il vero rebus per Michele Pazienza è legato alla fascia sinistra del 3-5-2 con Luca Falbo ancora bloccato dall'elongazione al terzo medio del bicipite femorale destro e con Fabio Tito che durante Avellino-Monopoli ha rimediato un trauma contusivo di forte entità. I due esterni mancini non si sono allenati e appare complicato il recupero.

Sannipoli da esterno sinistro nel 3-5-2

Daniel Sannipoli può presentarsi come il jolly per l'out sinistro. Il capitolino si è dimostrato versatile nelle precedenti esperienze in carriera: mezzala sinistra con il Trastevere, esterno destro a tutta fascia a Latina nella passata stagione. Un altro esterno, ma destro, in rosa è Manuel Ricciardi, ma non è ancora sceso in campo (zero minuti giocati fin qui).

Defezioni in mediana, Casarini sempre in gruppo

Pazienza dovrà rivalutare l'intera mediana. Jacopo Dall'Oglio e Sonny D'Angelo saranno lontani dal campo ancora per diversi giorni e stimare definitivamente i tempi di recupero può essere utilissimo per comprendere l'opportunità o meno di una modifica all'elenco dei calciatori presentati dall'Avellino alla Lega Pro. C'è Federico Casarini, fuori lista, ma che si allena in gruppo agli ordini di Pazienza, come ulteriore jolly, al momento escluso, ma sempre pronto nel caso di novità per la sostituzione di un calciatore infortunato almeno fino alla sessione invernale di calciomercato (sono solo due le chance per operare un cambio alla lista, uno nel girone d'andata e uno nel girone di ritorno). Al momento la prospettiva è il recupero di D'Angelo e Dall'Oglio per la fase ottobre/novembre.