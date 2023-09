Murano: "A Picerno ho trovato una famiglia, su Avellino faccio mea culpa" Le parole dell'ex attaccante biancoverde nel corso di "Focus Serie C" su OttoChannel

Nel corso di Focus Serie C, appuntamento del giovedì sera (ore 21) di OttoChannel (canale 16), è intervenuto via skype Jacopo Murano. L'attaccante del Picerno è stato decisivo nel match vinto dai lucani a Torre del Greco (primo ko per i corallini in campionato) con una tripletta. "Ho fatto questa scelta perché avendo ex compagni di squadra già qui mi avevano detto di venire. A gennaio avevo fatto un'altra scelta come tutti sanno, ma in estate non ho esitato. - ha spiegato Murano - Il direttore lo sa. Credevo che potesse essere l'occasione di un rilancio. Sapevo come giocavano. Erano reduci da un grande campionato. Per un punto non erano arrivati terzi. Sono risultati che non arrivano per caso e sapevo che erano una famiglia. L'ho trovata, sono ragazzi straordinari, c'è un mister molto preparato (Emilio Longo, ndr) e penso che si stia vedendo. Abbiamo iniziato bene e speriamo di continuare".

Sull'esperienza in Irpinia

"Purtroppo non è andata benissimo. Ci sta anche un periodo così nella carriera di un calciatore. È vero che ci sono state delle situazioni un po' così, ma io penso che devo fare un mea culpa. Alla fine è il giocatore che va in campo. - ha aggiunto l'ex attaccante dell'Avellino per la fase vissuta in Irpinia - Non sono stato bravo, secondo me, a reagire dopo alcune situazioni. Quest'anno avevo voglia di reagire e far capire che sto ancora bene fisicamente, posso ancora dire la mia e spero di continuare".