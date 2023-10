Alle 14 Messina-Avellino: ecco le probabili formazioni Lupi a caccia del terzo successo consecutivo

Al "San Filippo-Franco Scoglio" va in scena alle 14 Messina-Avellino, gara valida per la sesta giornata del girone C di serie C. Biancoverdi a caccia della terza vittoria consecutiva per continuare a scalare la classifica. Nell'Avellino assenti gli infortunati Dall'Oglio, D'Angelo, Russo, D'Amico e Falbo.

Ecco le probabili formazioni del match:

MESSINA (4-3-3): Fumagalli; Lia, Manetta, Pacciardi, Ortisi; Scafetta, Buffa, Frisenna; Cavallo, Plescia, Emmausso. All. Giacomo Modica.

AVELLINO (3-5-2): Ghidotti; Benedetti, Rigione, Cionek; Cancellotti, Lores Varela, Palmiero, Armellino, Tito; Patierno, Sgarbi. All. Michele Pazienza.