Pazienza: "Male sui calci d'angolo. E riguardo Rigione e Cionek..." Le parole dell'allenatore dell'Avellino dopo il ko esterno contro il Messina per 1-0

Avellino di nuovo ko. I biancoverdi escono sconfitti dallo stadio Franco Scoglio nel match contro il Messina: a decidere la sfida è stata una rete di testa dell’ex di turno Plescia durante la prima frazione di gioco. Dunque, arriva la prima sconfitta in campionato di Michele Pazienza sulla panchina degli irpini. Scatta il conto alla rovescia per il primo appuntamento nella Coppa Italia contro il Monopoli, in programma mercoledì 4 ottobre, al Partenio Lombardi: calcio d’inizio alle 18:15.

Ad analizzare la sfida è stato proprio l’ex Cerignola: “Nel primo tempo, nella fase iniziale, abbiamo creato situazioni pericolose dove abbiamo avuto poca cattiveria. Poi abbiamo preso quel gol da angolo che ci può stare, nel calcio succede. Non mi è piaciuta la reazione dei ragazzi sui corner battuti nei minuti seguenti. Nella ripresa non è mancata la lucidità, ma è il Messina che ha chiuso gli spazi e abbiamo fatto fatica a trovare la situazione giusta”.

Sull’infortunio di Rigione: “Non posso fare nient’altro che ringraziarlo. Il problema per cui è uscito è lo stesso per cui è rimasto fuori in settimana. Pensavamo ci fosse stato un miglioramento, ma poi il muscolo non era molto allenato per reggere i 90 minuti. Sicuramente il muscolo è andato in fatica”.

Infortunio di Cionek e l’espulsione di Benedetti: “Cionek credo abbia avuto un infortunio che lo terrà fuori per un po’. Aspetteremo gli esami, ma si presume che abbia avuto uno stiramento e questa è la nota dolente oltre al risultato negativo e alla situazione di Benedetti che mi ha fatto molto arrabbiare. Ne discuteremo in settimana. Gli infortuni fanno parte del gioco e qualche soluzione la troveremo. Abbiamo giocatori che danno attenzione e disponibilità”.