Messina-Avellino 1-0, Sgarbi: "Sconfitta immeritata. Tanta voglia di rivalsa" Le parole dell'attaccante dopo il ko di misura contro la squadra di Modica

Arriva il primo ko di Michele Pazienza sulla panchina dell’Avellino. I biancoverdi non capitalizzano su molteplici occasioni nella sfida contro il Messina e vengono beffati dalla rete dell’ex di turno Plescia. Nonostante gli irpini abbiano provato a riacciuffare la gara, il Messina ha contenuto le fiammate di Tito e compagni. Inoltre, continua a riempirsi l’infermeria: Rigione e Cionek, nel corso della gara, hanno dovuto lasciare il campo a causa di un infortunio.

Dopo le dichiarazioni di Michele Pazienza, ha parlato l’attaccante Lorenzo Sgarbi: "È una sconfitta che fa male, non tanto per il risultato ma per il primo tempo in cui abbiamo avuto tre o quattro palle nitide. Nonostante siamo andati sotto di un gol, abbiamo avuto occasione per pareggiare, ma la loro bravura e un po’ di sfortuna ci hanno trascinati alla sconfitta. Se avessimo segnato prima, la gara sarebbe andata in discesa. Dobbiamo lavorare su questo”.

Mercoledì è il momento dell’impegno in Coppa Italia contro il Monopoli: “Una squadra come la nostra non può prendere sotto gamba nessuna gara. Giocheremo come se fosse una sfida di campionato. Inoltre, lunedì sera ci sarà la gara contro il Potenza".