Avellino: è allarme difesa dopo Messina. Ora la Coppa Italia: c'è Casarini Mercoledì (ore 18.30) lupi di nuovo in campo al "Partenio-Lombardi" per sfidare il Monopoli

Ripartenza già alle 10.30 allo stadio "Partenio-Lombardi" per l'Avellino e rifinitura in programma domani (ore 17): con l'impianto sportivo di contrada Zoccolari a porte chiuse, la squadra biancoverde ha ripreso subito la preparazione in vista del match di Coppa Italia di Serie C, del primo turno eliminatorio in cui i lupi affronteranno il Monopoli tra le mura amiche. La gara è in programma mercoledì con calcio d'inizio alle 18.30.

Cionek e Rigione: rebus per le prossime sfide di campionato

L'Avellino vive ore di attesa per comprendere i tempi di recupero dagli infortuni rimediati da Michele Rigione e Thiago Cionek. La trasferta di Messina ha determinato un brusco stop dopo i 7 punti conquistati nelle prime 3 gare con Michele Pazienza in panchina, ma anche il rebus difensivo che si presenterà non tanto in Coppa Italia, dove era naturale la proiezione da turnover, ma quanto per le prossime sfide di campionato (lunedì sera al "Partenio-Lombardi" arriverà il Potenza e non ci sarà nemmeno Simone Benedetti, espulso ieri pomeriggio). Non ha pagato la forzatura nell'impiego per Rigione. L'ex Cosenza è sceso in campo dal primo minuto contro il Messina dopo una settimana in cui le noie muscolari avevano condizionato la preparazione del difensore, già sostituito nel corso della precedente gara. Rigione ha giocato solo 26 minuti al "San Filippo - Franco Scoglio". Non solo Rigione, ma anche Cionek è uscito anzitempo in terra siciliana: l'ex Reggina, claudicante negli istanti conclusivi del match, non è stato sostituito unicamente per l'assenza di slot a disposizione dello staff per effettuare un cambio.

Turnover e occasione per Casarini

Alle assenze di Rigione e Cionek si uniranno quelle dei lungodegenti, Raffaele Russo, Sonny D'Angelo, Jacopo Dall'Oglio e Luca Falbo. Pazienza spera di recuperare Felice D'Amico, bloccato nei giorni scorsi da una tonsillite acuta febbrile. Nel pre-gara di Messina-Avellino il tecnico pugliese aveva presentato lo scenario per Federico Casarini, fuori lista per il campionato al pari di Davide Mazzocco, ma utilizzabile in Coppa Italia di Serie C. "Faremo una valutazione la settimana prossima, ne approfitteremo del turno di Coppa Italia e, quindi, insomma ci saranno le dovute valutazioni dopo la partita", queste le parole di Pazienza sabato mattina.