L'arbitro di Avellino-Monopoli: la designazione per la Coppa Italia di Serie C Da mercoledì alle 14 a giovedì alle 20.45: i match del primo turno eliminatorio

La gara Avellino-Monopoli, valida per il primo turno eliminatorio della Coppa Italia di Serie C e in programma mercoledì (ore 18.30) allo stadio "Partenio-Lombardi", sarà diretta da Giorgio Di Cicco della sezione di Lanciano, coadiuvato dagli assistenti, Alessandro Rastelli della sezione di Ostia Lido ed Edoardo Maria Brunetti della sezione di Milano con Emanuele Velocci della sezione di Frosinone quarto ufficiale. Nessun precedente con l'Avellino per Di Cicco. Il fischietto abruzzese ha, invece, diretto un match del Monopoli, la sconfitta dei pugliesi sul campo della Virtus Francavilla (2-0, 26 marzo 2023).

Le designazioni arbitrali

Serie C - Coppa Italia

Primo Turno Eliminatorio

Albinoleffe - Renate: Totaro

Alessandria - Pergolettese: Zanotti

Ancona - Pineto: Rispoli

Arezzo - Lucchese: Zoppi

Arzignano - Trento: Catanzaro

Avellino - Monopoli: Di Cicco

Benevento - Giugliano: Gavini

Carrarese - Pontedera: D'Eusanio

Catania - ACR Messina: De Angeli

Fiorenzuola - Novara: Gasperotti

Foggia - Sorrento: Peletti

Juve Stabia - Potenza: Gianquinto

Latina - Casertana: Restaldo

Legnago Salus - Padova: Zago

Lumezzane - Atalanta U23: Silvestri

Mantova - Pro Patria: Mazzoni

Pro Sesto - Giana Erminio: Viapiana

Pro Vercelli - Juventus Next Gen: Tona Mbei

Torres - Olbia: Castellone

Turris - Audace Cerignola: Di Francesco

Virtus Francavilla - Brindisi: Mucera

Virtus Verona - Triestina: Nigro