Avellino in emergenza e da turnover col Monopoli. Stadio: si cerca lo sprint Valutazioni in corso da parte della proprietà con l'architetto Zavanella per il progetto

È la vigilia della sfida di Coppa Italia di Serie C, del primo turno eliminatorio contro il Monopoli, per l'Avellino. La società irpina vive ore importanti con la riunione nella sede di Montefalcione tra la proprietà e l'architetto Gino Zavanella in cui dovrebbero emergere novità relative al nuovo stadio "Partenio-Lombardi" (si profila un incontro anche in Comune nelle prossime ore).

Almeno 6 calciatori out per infortunio

Nel frattempo, alle 17 sarà rifinitura sul sintetico dell'impianto sportivo di contrada Zoccolari per i lupi. Michele Pazienza dovrà trovare l'equilibrio tra l'emergenza per il reparto difensivo e l'oggettivo turnover che verrà attuato per la gara di domani contro i pugliesi. Nel match di Messina il tecnico di San Severo ha perso Michele Rigione e Thiago Cionek (non sono ancora chiari i tempi di recupero dai rispettivi problemi muscolari accusati in Sicilia) e i due difensori si aggiungono alla lista degli assenti che presentava già Sonny D'Angelo, Jacopo Dall'Oglio, Luca Falbo e il lungodegente Raffaele Russo.

Casarini sarà valutato nel match di Coppa Italia di Serie C

Federico Casarini sarà a disposizione di Pazienza per la gara contro il Monopoli (la lista presentata a inizio stagione vale per il campionato) ed è attesa per capire se Felice D'Amico rientrerà nei giochi dopo aver saltato la trasferta di Messina per una tonsillite acuta febbrile.