Avellino-Monopoli: risultato e tabellino del match Al "Partenio-Lombardi" il primo turno eliminatorio della Coppa Italia di Serie C

Il risultato e il tabellno della gara

Secondo tempo

54' - Sulla palla recuperata il Monopoli sfiora il gol con il colpo di testa di Simone. Pane chiude. Buona fase per i pugliesi.

46' - Si riparte al "Partenio-Lombardi".

Primo tempo

46' - Finale primo tempo: Avellino-Monopoli 2-0

44' - Raddoppio Avellino. Lancio verso le punte biancoverdi: Gori va di giocata personale controllando e trovando lo spazio per concludere con decisione verso lo specchio: Botis non può nulla.

39' - Il Monopoli ci prova con il colpo di testa di Cristallo: controllo per i lupi.

34' - Altra chance per i lupi: Maisto scambia bene con Gori, ma conclude con poca forza verso Botis.

32' - Marconi spreca: con una conclusione a volo non trova lo specchio.

18' - Avellino in vantaggio. Mulè di testa su calcio d'angolo battuto da Maisto. Superato Botis.

10' - Occasione Monopoli: Mancino di De Santis, diagonale di poco a lato.

6' - Cross da parte di Pezzella, Botis respinge sul possibile colpo di testa da parte degli attaccanti biancoverdi.

Il tabellino

Serie C - Coppa Italia

Primo Turno Eliminatorio

Avellino - Monopoli 2-0

Marcatori: 18' Mulè, 44' Gori

Avellino (3-5-2): Pane; Mundula, Benedetti, Mulè; Ricciardi, Maisto, Pezzella, Casarini, Sannipoli; Gori, Marconi. All. Pazienza. A disp. Pizzella, Palmiero, Lores Varela, Sgarbi, Cancellotti, Mazzocco, Fusco, Tozaj, D'Amico.

Monopoli (4-4-1-1): Botis; Sorgente, Angileri, Fornasier, Dibenedetto; Peschetola, Mazzotta, Cristallo, De Santis; De Palo, Simone. All. Tomei. A disp. Alloj, Colaci, Leuzzi, Biundo, Mezzapesa, Guglielmi, Capobianco.

Arbitro: Di Cicco

Pre-gara - Alle 18.30 sarà calcio d'inizio per la sfida Avellino-Monopoli, match valido come primo turno eliminatorio della Coppa Italia di Serie C. Ampio turnover per gli irpini: gestione in ottica campionato anche causata dai tanti infortuni.