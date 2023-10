Avellino-Monopoli 3-0, Pazienza: "Bravi a farci trovare pronti" Le parole dell'allenatore degli irpini dopo la vittoria contro i pugliesi

Buona la prima per l'Avellino in Coppa Italia di Serie C. Gli irpini calano il tris sul sintetico del "Partenio-Lombardi" contro il Monopoli: la sfida, valida per il primo turno del torneo, è terminata con il risultato finale di 3-0 per effetto delle reti di Mulè, Gori e Sgarbi. I biancoverdi, nel secondo turno, incontreranno la vincente di Foggia-Sorrento.

Ecco il commento del tecnico dell'Avellino, Michele Pazienza, nel post-gara: "Ho chiesto ai ragazzi di vincere anche in vista dell’impegno di lunedì in campionato. Le risposte che ho avuto oggi sono state importanti e non era affatto semplice. Molti di loro non giocavano da tempo e avevano bisogno di prendere ritmo. Siamo stati bravi con il lavoro a farsi trovare pronti. In quattro giorni cercheremo la soluzione migliore per la sfida contro il Potenza. Si valuteranno Casarini e Mazzocco insieme alla dirigenza e alla proprietà. Si farà la scelta migliore per il bene dell’Avellino”.

“Fattore campo riguardo gli infortuni? Ho fatto tre anni il ritiro sul manto erboso e giocato poi sul sintetico e posso assicurare che questo non influisce sugli acciacchi. Marconi? Dopo la gioia del risultato è stata quella di Michele, ha fatto grande partita di qualità si è trovato in situazioni non semplice ed è una nota positiva quella di esser uscito tra gli applausi. Mundula? Mi è stato segnalato da un collaboratore di Perinetti e ieri l’abbiamo portato con noi. Lui insieme agli altri si è fatto trovare pronto”.