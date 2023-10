Avellino-Monopoli 3-0, Gori: "Vittoria utile per il morale" Coppa Italia di Serie C: l'attaccante ha realizzato il secondo gol biancoverde nel match

Vittoria nel primo turno della Coppa Italia di Serie C per l'Avellino. Pane e compagni hanno conquistato la vittoria contro il Monopoli per 3-0: a segno Mulè, Gori e Sgarbi. Nel secondo turno gli irpini affronteranno la vincente di Foggia-Sorrento.

In conferenza stampa, ha parlato l'autore del secondo gol biancoverde, Gabriele Gori: "Fare gol fa sempre bene. Da domani voltiamo pagina e iniziamo a pensare alla gara di lunedì contro il Potenza. Questa vittoria è utilissima al morale della squadra e poter far bene per l'impegno in campionato. Sono un ragazzo con un bagaglio importante e sono venuto qui per dare il massimo. Sceglierà il mister quando schierarmi. Condizione fisica? Grazie a queste partite sto entrando nei ranghi. Dedico il gol a tutte le persone che mi stanno vicino. La piazza? I tifosi sono incredibili e in tanti momenti difficili ci sono stati vicino. Io mi trovo bene con tutti, siamo stati una buona coppia io e Marconi e abbiamo dimostrato di poter dialogare bene".