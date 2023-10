Avellino-Monopoli 3-0: tabellino e voti dei lupi Accesso al secondo turno della Coppa Italia di Serie C per i biancoverdi

Tris sul Monopoli, accesso al secondo turno della Coppa Italia di Serie C e l'Avellino vivrà con qualche sorriso in più la preparazione verso la gara con il Potenza, in programma lunedì (ore 20.45) al "Partenio-Lombardi" e valida per la settima giornata del girone C. Ecco i voti nel tabellino.

Serie C - Coppa Italia

Primo Turno Eliminatorio

Avellino - Monopoli 3-0

Marcatori: 18' Mulè, 44' Gori, 88' Sgarbi

Avellino (3-5-2): Pane 6,5; Mundula 6 (70' Cancellotti 6), Benedetti 6, Mulè 7; Ricciardi 6, Maisto 6,5 (81' Mazzocco 6), Pezzella 7 (77' Palmiero 6), Casarini 6,5, Sannipoli 6,5; Gori 7 (70' Tozaj 6), Marconi 6 (77' Sgarbi 7). All. Pazienza. A disp. Pizzella, Lores Varela, Fusco, D'Amico.

Monopoli (4-4-1-1): Botis; Sorgente, Angileri, Fornasier, Dibenedetto; Peschetola, Mazzotta, Cristallo, De Santis; De Palo, Simone (81' Capobianco). All. Tomei. A disp. Alloj, Colaci, Leuzzi, Biundo, Mezzapesa, Guglielmi.

Arbitro: Di Cicco

Ammoniti: Angileri (M), Tomei (M), Casarini (A)

Recupero: 1' pt, 2' st