L'arbitro di Avellino-Potenza: le designazioni del settimo turno Lunedì (ore 20.45) la sfida tra gli irpini e i lucani al "Partenio-Lombardi"

La gara Avellino-Potenza, valida per la settima giornata del campionato di Serie C (girone C) e in programma lunedì (ore 20.45) al "Partenio-Lombardi", sarà diretta da Valerio Pezzopane della sezione di L'Aquila, coadiuvato dagli assistenti, Andrea Pasqualetto della sezione di Aprilia e Gilberto Laghezza della sezione di Mestre, con Loris Graziano della sezione di Rossano quarto ufficiale. Nessun precedente con Pezzopane per l'Avellino e per il Potenza.

Le designazioni della settima giornata

Serie C - Girone C

Settimo Turno

Audace Cerignola - Benevento: Scatena

Avellino - Potenza: Pezzopane

Brindisi - Juve Stabia: Cavaliere

Catania - Latina: Sacchi

Crotone - Picerno: Ubaldi

Giugliano - Taranto: Madonia

Monopoli - Foggia: Costanza

Monterosi Tuscia - Casertana: Gasperotti

Sorrento - ACR Messina: D'Eusanio

Turris - Virtus Francavilla: Diop