Avellino: "la soluzione più giusta" per provare a superare l'emergenza Lunedì sera la sfida col Potenza: è l'ora di nuove scelte per fronteggiare le tante assenze

I riscontri sugli infortuni di almeno 6 calciatori all'interno della rosa e l'opportunità di integrare l'organico a disposizione con chi a inizio stagione è risultato fuori lista per il campionato ed è sceso in campo nel primo match di Coppa Italia di Serie C, ovvero Federico Casarini, impiegato dal primo minuto e potenziale jolly per Michele Pazienza, e Davide Mazzocco, non in condizione fisica al pari del carpigiano, ma schierato nei minuti finali della gara infrasettimanale col Monopoli. L'Avellino si sta avvicinando così alla sfida della settima giornata del girone C.

Buone risposte da chi è stato impiegato in ruoli diversi dal solito

Lunedì (ore 20.45) i lupi ospiteranno il Potenza e andranno a caccia del rilancio dopo il ko di Messina. "Voi avete quattro giorni per cercare la risposta a questa domanda e io ho quattro giorni per cercare la soluzione a questa domanda. Quindi, in questi quattro giorni cercherò la soluzione più giusta da adottare lunedì sera": così Pazienza si è espresso sulle assenze e sul lavoro settimanale verso il Monday Night. Sarà piena emergenza in difesa con gli infortunati Michele Rigione e Thiago Cionek e lo squalificato Simone Benedetti. Pazienza dovrà centrare un'ulteriore intuizione per confermare la linea a 3 in virtù di un pacchetto arretrato da rivedere completamente, ma l'allenatore pugliese confida sulle buone risposte ricevute dai calciatori impiegati in ruoli diversi.

Tanti aspetti da rivedere in tutti i reparti

Anche a centrocampo e in attacco le scelte risultano minime. Luca Falbo, Sonny D'Angelo e Jacopo Dall'Oglio sono out e anche il recupero di Cosimo Patierno, uscito con un fastidio muscolare dal "San Filippo - Franco Scoglio" e da controlli nella Capitale, è stato praticamente escluso da Pazienza nel post-gara di Avellino-Monopoli. Per il reparto offensivo il tecnico di San Severo può contare su Lorenzo Sgarbi e Gabriele Gori, a segno in Coppa. Lo staff punta anche sulla voglia di sbloccarsi da parte di Michele Marconi, che resta l'ultima pedina dell'attacco ancora senza gol nell'avvio stagionale.