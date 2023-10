Coppa Italia Serie C: i risultati del primo turno e le prossime sfide Da definire date e orari dei match del secondo turno della competizione

Nella serata di ieri si è chiusa la serie di gare del primo turno eliminatorio della Coppa Italia di Serie C. I club sono in attesa delle date e degli orari per le sfide del secondo turno. L'Avellino affronterà il Foggia al "Partenio-Lombardi". Gli altri match con i team del girone C impegnati in Coppa sono Catania - Picerno, Crotone - Brindisi, Giugliano - Latina e Turris - Juve Stabia.

I risultati

Serie C - Coppa Italia

Primo Turno Eliminatorio

Arezzo - Lucchese 3-4

Mantova - Pro Patria 0-1

Legnago Salus - Padova 2-4

Fiorenzuola - Novara 2-3

Arzignano - Trento 1-0 dcr

Alessandria - Pergolettese 2-0

Virtus Verona - Triestina 0-1

Pro Sesto - Giana Erminio 1-3

Lumezzane - Atalanta U23 3-2 dcr

Carrarese - Pontedera 0-1

Albinoleffe - Renate 0-2

Turris - Audace Cerignola 2-0

Pro Vercelli - Juventus Next Gen 1-5

Avellino - Monopoli 3-0

Virtus Francavilla - Brindisi 0-1

Torres - Olbia 1-0

Latina - Casertana 1-0

Juve Stabia - Potenza 3-2 dcr

Foggia - Sorrento 5-0

Catania - ACR Messina 2-1

Benevento - Giugliano 2-3 dcr

Ancona - Pineto 0-1

Monterosi Tuscia - Perugia 1-3

Picerno - Taranto 2-1 dcr

Recanatese - Vis Pesaro 1-3 dts

Spal - Sestri Levante 2-0

Pescara - Fermana 6-1

Rimini - Gubbio 1-0

Il prossimo turno

Serie C - Coppa Italia

Secondo Turno Eliminatorio

Avellino - Foggia

Catania - Picerno

Cesena - Vis Pesaro

Crotone - Brindisi

Virtus Enella - Alessandria

Giugliano - Latina

Juventus Next Gen - Torres

LR Vicenza - Pro Patria

Lumezzane - Arzignano

Novara - Pontedera

Padova - Giana Erminio

Pescara - Pineto

Rimini - Perugia

Spal - Lucchese

Triestina - Renate

Turris - Juve Stabia