Avellino, Pazienza senza difesa: il tecnico studia l'undici anti-Potenza Emergenza nel reparto arretrato. Reintegrato Casarini

Un emergenza difensiva che certo condizionerà pesantemente l'Avellino ma che non dovrà essere un alibi per michele pazienza.

In queste ore il tecnico biancoverde sta studiando l'undici da contrapporre lunedi sera al Potenza dell'ex Raul Asencio che arriverà al Partenio voglioso di riscatto dopo l'eliminazione dalla Coppa italia.

Fuori Benedetti per squalifica Rigione e Cionek gli ultimi due non saranno recuperati a breve può essere armellino il jolly in chiave difensiva.

Per il resto il 3-5-2 dovrebbe comporsi con Mulè centrale e Cancellotti da terzo, Sannipoli out destro e Tito a sinista Palmiero, Pezzella e Lores Varela a completare il centrocampo e Gori e Sgarbi più di Marconi in attacco dove Patierno dovrà osservare 7 giorni di riposo assoluto con tutore, per poi capire i tempi di recupero.

Intanto è arrivata la decisione di reintegrare per le gare di campionato Federico Casarini gli farà spazio Felice D'amico che potrà comunque tornare utile per la Coppa Italia di categoria.

La giornata delle altre campane inizia domani alle 14 quando la Casertana al Bonolis di Teramo incrocerà il Monterosi e il Sorrento sfiderà il Merssina. Alle 18.30 la capolista Juve Stabia è attesa dall'esame Brindisi mentre il Giugliano di Valerio Bertotto se la vedrà con il taranto di Eziolino Capuano e la Turris ospiterà al Liguori la virtus Francavilla.