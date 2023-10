Avellino-Potenza: subito Casarini, si profila un nuovo sold-out Domani (ore 20.45) l'ultimo atto della settima giornata: così Pazienza per superare l'emergenza

È la vigilia di Avellino-Potenza con Michele Pazienza che alle 16 presenterà la gara in programma domani sera (ore 20.45) al "Partenio-Lombardi". Esauriti i biglietti per seguire la sfida dalla Curva Sud, ultimi tagliandi per la Tribuna Montevergine con la Tribuna Terminio già esclusa dalla prevendita: nei fatti si profila l'ulteriore sold-out con la capienza da settemila spettatori. È il dato che conferma da una parte la passione della piazza, sempre pronta a seguire dal vivo la squadra biancoverde, e dall'altra la prospettiva di alzare la quota di ingressi al "Partenio-Lombardi".

Il carpigiano da mezzala

L'undici titolare sta prendendo forma e sono state le prime ore di lavoro sul sintetico dell'impianto sportivo di contrada Zoccolari con la nuova lista di calciatori disponibili per il campionato. Fuori Felice D'Amico, dentro Federico Casarini e il centrocampista carpigiano appare pronto per una maglia da titolare. Pazienza punta forte su Casarini, voluto anche in campionato dopo le prove generali firmate in Coppa Italia di Serie C. L'ex Alessandria dovrebbe essere mezzala con Ignacio Lores Varela e con Luca Palmiero playmaker.

Cancellotti e Armellino nella linea difensiva a 3

Sulle fasce ci saranno Daniel Sannipoli e Fabio Tito. Per confermare la linea difensiva a 3 due calciatori saranno adattati. Vince il sistema con le pedine chiamate a nuove letture in campo. Marco Armellino sarà il centrale con Tommaso Cancellotti terzo a destra ed Erasmo Mulè terzo a sinistra. In porta tornerà Simone Ghidotti dopo la presenza di Pasquale Pane in Coppa. In attacco spazio alla coppia formata da Lorenzo Sgarbi e Gabriele Gori, entrambi a segno contro il Monopoli. Michele Marconi partirà dalla panchina.