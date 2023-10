Potenza, ds Varrà: "Avellino pimpante, noi non siamo stati una squadra" Le parole del dirigente dopo il ko contro i lupi per 4-1

Il Potenza cade al "Partenio-Lombardi" contro l'Avellino. La squadra di Colombo si schianta contro i lupi nel settimo turno del girone C di Serie C: la gara è terminata con il risultato finale di 4-1. Dopo la doppietta di Gori, Caturano ha tentato di accorciare le distanze. In seguito, Sgarbi ha messo un'ipoteca sulla vittoria. Dopo l'eliminazione in Coppa Italia per mano della Juve Stabia, i rossoblù subiscono una sconfitta anche in campionato.

Al termine della sfida contro i biancoverdi, ha parlato ai microfoni il direttore sportivo Varrà: "C'è solo da chiedere scusa alle 400 persone che di lunedì sono venuti a tifare per noi in trasferta. Mi aspettavo qualcosa in più dalla squadra al di là dei punti e dei gol. Non abbiamo avuto alcuna reazione. Ho visto un Avellino pimpante che ha giocato da squadra e noi attualmente non lo siamo".