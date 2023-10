Avellino: ecco i "Lupi Sciolti", il gruppo di tifosi del nord est Domani seguiranno tutti insieme Catania-Avellino a Santa Lucia di Piave

Cresce l'attesa per Catania-Avellino. In mattinata la tifoseria biancoverde ha caricato la squadra di Michele Pazienza. Il divieto di trasferta al "Massimino" costringerà i supporter a seguire da casa il big match dell'undicesima giornata di Serie C e l'obiettivo dei lupi è di regalare l'ulteriore gioia nel percorso di risalita in classifica che ha portato l'Avellino al secondo posto in compagnia del Benevento, a -2 dalla vetta occupata dalla Juve Stabia.

Dal Veneto e dal Friuli: domani insieme in provincia di Treviso

Grande attesa in città, ma anche per i tanti tifosi irpini in giro per l'Italia. In particolar modo la novità è rappresentata dai "Lupi Sciolti", un nuovo gruppo nato dall'idea di Ivano Corsano, Michele Spiniello, Elio Solimine, Antonio De Simone e Claudio Esposito e che vede protagoniste diverse famiglie di origine irpine che vivono nel nord est tra il Veneto e il Friuli Venezia Giulia. Proprio in occasione di Catania-Avellino, in programma domani alle 16, i "Lupi Sciolti" seguiranno la gara a Santa Lucia di Piave, in provincia di Treviso. Sport, ma anche aggregazione e amicizia: con questo spirito è nato il gruppo che seguirà con ancora più partecipazione il campionato e il percorso della squadra allenata da Pazienza.