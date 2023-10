Avellino: Russo in campo con la Primavera, 4-0 sul Cerignola L'attaccante partenopeo sta completando la fase di recupero iniziata nell'aprile scorso

Raffaele Russo è sceso in campo da titolare con la formazione Primavera nel match giocato al "Partenio-Lombardi" contro l'Audace Cerignola: finale di 4-0 per la squadra allenata da Raffaele Biancolino contro i pugliesi con la tripletta di Campanile, a segno al 2', al 20' e al 64', e con la rete di Fusco al 59'.

Si avvicina il rientro tra i convocati

Quinta vittoria in cinque gare per l'under 19 della società irpina e minuti utilissimi per Russo. Impiego per tutto il primo tempo come definito tra gli staff della prima squadra e della Primavera: l'attaccante partenopeo ha testato la condizione fisica nel lungo percorso avviato ad aprile dopo la ricostruzione del legamento crociato anteriore al ginocchio sinistro. Si avvicina la fase clou per il rientro, stimata proprio per la seconda parte di novembre.

Foto: ufficio stampa U.S. Avellino 1912