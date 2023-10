Catania-Avellino 0-2: tabellino e voti dei lupi, tutti protagonisti Mancava dal 1948 un successo in terra etnea: un dato che certifica la prova dei ragazzi di Pazienza

L'Avellino passa a Catania, vince al "Massimino" e sfata un tabù che durava da 75 anni. I biancoverdi non vincevano a Catania dal 4 novembre 1948 e arriva il colpaccio con l'ulteriore prova di squadra, con un gol per tempo e con la mentalità imposta da Pazienza in panchina. Ecco un'altra prestazione in cui i lupi hanno superato le difficoltà fisiche riscontrate nel pre-gara e anche in corso d'opera con l'infortunio di Benedetti che ha riportato Armellino al centro della difesa. Marconi su punizione e con deviazione e Gori, che non sbaglia a tu per tu con Bethers, firmano il 2-0 ospite, ma sono tutti protagonisti per l'Avellino nel successo in trasferta, nella quinta vittoria consecutiva in campionato da vetta momentanea in attesa delle altre gare.

Il tabellino

Serie C - Girone C

Undicesima Giornata

Catania-Avellino 0-2

Marcatori: 10’ Marconi, 70' Gori

Catania (4-3-3): Bethers; Rapisarda, Quaini (68' Lorenzini), Curado, Mazzotta (68' Castellini); Zammarini, Ladinetti (73' Chiarella), Rocca; Chiricò (78' De Luca), Dubickas (73' Sarao), Bocic. All. Tabbiani. A disp. Albertoni, Bouah, Silvestri, Maffei.

Avellino (3-4-2-1): Ghidotti 8; Cancellotti 7, Benedetti 6,5 (18’ Palmiero 7), Mulè 7; Sannipoli 6 (62' Falbo 6), Pezzella 7 (77' Dall'Oglio sv), Armellino 7, Ricciardi 7 (77' D'Angelo sv); Sgarbi 7,5, L. Varela 7; Marconi 7,5 (62' Gori 7,5). All. Pazienza 8. A disp. Pane, Pizzella, Tozaj.

Arbitro: Frascaro

Ammoniti: Cancellotti (A), Sannipoli (A), Bocic (C), Quaini (C), Curado (C), Armellino (A), Ladinetti (C), Sarao (C), Rocca (C).

Recupero: 3’ pt, 5' st

Note: al 27' pt Ghidotti (A) ha parato un rigore a Chiricò (C)