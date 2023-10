Catania-Avellino 0-2, Ghidotti: "Grande vittoria storica" Le parole dell'estremo difensore biancoverde

L'Avellino conquista una vittoria storica contro il Catania e vola momentaneamente in vetta alla classifica. Gli irpini chiudono l'undicesima giornata del girone C di Serie C con la vittoria per 0-2 contro gli etnei grazie alle reti di Marconi e Gori. Ennesima prestazione positiva degli uomini di Michele Pazienza, che non vanno ko da sei gare consecutive tra Coppa Italia e campionato.

Al termine della gara ha parlato ai microfoni il portiere dell'Avellino Simone Ghidotti, autore della parata provvidenziale sul rigore calciato da Chiricò: “Avevamo analizzato con il mister e pensavamo che con più probabilità Chiricò avrebbe incorciato il pallone. Quando è partita la palla sono partito anche io. Sapevamo che era una gara importantissima e i nostri tifosi ce l'hanno fatto vedere ieri in rifinitura. Abbiamo portato a casa una grande vittoria per la classifica ma anche per il dato storico".

"Momenti di difficoltà? L'importante è essere sempre concentrati e positivi. Un infortunio può capitare, Armellino conosceva già quella posizione e mi dà sicurezza. I commenti dei tifosi? Li leggo, ma cerco di distaccarmi e avere un certo equilibrio. Questo è fondamentale in questo sport”.