Catania-Avellino 0-2, Marconi: "Grande compattezza. Sentivo di far gol" Le parole dell'attaccante biancoverde

L'Avellino è inarrestabile e vince anche contro il Catania. Gli uomini di Pazienza s'impongono contro la squadra di Tabbiani e conquistano il successo con il risultato finale di 0-2. A sbloccare la sfida è stata la rete di Marconi su punizione nel corso del primo tempo. A trovare la via del raddoppio, invece, è stato Gori grazie a un assist al bacio di Sgarbi: l'attaccante di Firenze ha siglato la sua quinta rete stagionale con la maglia degli irpini.

L'Avellino, dunque, è al momento alla guida della classifica del girone C di Serie C con 22 punti all'attivo, frutto di sette vittorie, un pareggio e tre sconfitte. Nel prossimo turno, la squadra di Pazienza ospiterà la Virtus Francavilla: al "Partenio-Lombardi", sabato 4 novembre, sarà calcio d'inizio alle 18:30.

Dopo le parole di mister Pazienza e del portiere Ghidotti, ha parlato ai microfoni l'autore della prima rete del match contro gli etnei Michele Marconi: “Non solo l'addetto alle punizioni, però ho detto ai ragazzi che questa volta sentivo di far gol. Siamo stati bravi a prepararla, i tifosi ci hanno ricordato quanto fosse importante per loro questa sfida. Noi siamo entrati in campo molto concentrati. Compettezza di squadra? C'è da lavorare ancora, ma è una cosa fondamentale soprattutto in Serie C, altrimenti non vai da nessuna parte.

"Le cose personalmente stanno girando per il verso giusto, non nego che per me lo scorso anno è stato un incubo perchè non riuscivamo a venir fuori e l'ho sofferto molto. Questa unità è una cosa molto positiva. La competizione è giusto che ci sia, poi ovviamente ognuno pensa ad allenarsi nel migliore dei modi. Io non ci sarò al ritorno perchè prenderò il volo per tornare a casa, ma sono davvero contentissimo e dispiaciuto di perdermi il momento. L'arrivo di Pazienza nel mio percorso? Ora come ora mi sta dando molta più fiducia”.