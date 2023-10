VIDEO | Avellino: tifosi al "Partenio-Lombardi" per il rientro della squadra I supporter biancoverdi attendono i lupi dopo la vittoria ottenuta a Catania

L'Avellino ha vinto a Catania sfatando un tabù lungo praticamente 75 anni e la tifoseria biancoverde è al "Partenio-Lombardi" per il rientro della squadra di Michele Pazienza. I supporter hanno raggiunto il piazzale della tribuna Montevergine per attendere i lupi dopo il successo ottenuto al "Massimino". Si rinnova l'euforia ad Avellino per i risultati conseguiti dal gruppo allenato dal tecnico di San Severo, ora reduce dalla quinta vittoria in campionato, la sesta di fila considerando anche la Coppa Italia di Serie C. In tantissimi attendono l'Avellino per ricaricare la squadra come avvenuto alla vigilia, nella rifinitura di ieri mattina.

In aggiornamento