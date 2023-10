VIDEO | L'abbraccio squadra-tifosi al "Partenio-Lombardi" nella notte Entusiasmo alle stelle dopo la vittoria ottenuta a Catania, in tantissimi hanno atteso i lupi

L'Avellino vive un lunedì di riposo dopo il pieno di emozioni garantito dalla vittoria ottenuta a Catania e dall'abbraccio dei suoi tifosi al rientro al "Partenio-Lombardi" a mezzanotte. La squadra di Michele Pazienza ha sfatato il tabù "Cibali-Massimino" che per i lupi durava dal novembre del 1948. La promessa tra tifo e squadra, firmata al termine della rifinitura di sabato scorso, di dare tutto confermando l'ottimo momento e con l'obiettivo di vincere in terra etnea dopo praticamente 75 anni, è stata mantenuta dai biancoverdi con un gol per tempo. Michele Marconi al 10', Gabriele Gori al 70', ma anche il rigore da Simone Ghidotti su Cosimo Chiricò sull'1-0: ecco i passaggi chiave che hanno consegnato tre punti fondamentali nel percorso di risalita che aveva addirittura determinato il primo posto per alcune ore.

Avellino secondo dopo undici turni: sabato la Virtus Francavilla

La Juve Stabia ha battuto il Latina (1-0) riprendendosi la vetta in solitaria a +2 sugli irpini in attesa di Benevento-Potenza coi giallorossi che possono tornare subito secondi in compagnia dell'Avellino replicando la classifica del turno precedente. Ma una cosa è certa: nel capoluogo irpino e in tutta provincia c'è un entusiasmo che mancava da tempo, dalla cavalcata fino alla semifinale playoff con Piero Braglia nel 2021. Con Pazienza l'Avellino è cancellato tutti i passi falsi e i tutti i dubbi che aleggiavano nei mesi scorsi nell'ambiente. Squadra e tifoseria sono già proiettati ai prossimi match: sabato (ore 18.30) i lupi ospiteranno la Virtus Francavilla con la striscia aperta di 5 vittorie consecutive in campionato, 6 considerando anche il successo nel primo turno eliminatorio della Coppa Italia di Serie C (mercoledì 8 alle 18.30 sarà sfida contro il Foggia per il secondo turno). La quota di 7mila spettatori, posta attualmente per il "Partenio-Lombardi", appare come un limite per l'entusiasmo che si è generato in città. Nei giorni scorsi l'amministrazione comunale ha certificato la volontà di riaumentare la capienza dell'impianto sportivo di contrada Zoccolari e sono attesi sviluppi in settimana.

Le immagini dell'abbraccio squadra-tifosi nella notte al "Partenio-Lombardi"