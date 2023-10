Avellino - Virtus Francavilla: ecco i dettagli per la prevendita biglietti Attesa anche per le novità relative all'aumento di capienza del "Partenio-Lombardi"

Inizierà domani alle 15 la prevendita biglietti per Avellino - Virtus Francavilla, in programma sabato (ore 18.30) allo stadio Partenio-Lombardi. Si profila l'ulteriore sold-out con il limite fissato ai 6723 spettatori, ma sono ore decisive per capire i margini di manovra relatvi all'aumento di capienza, anche minimo, per la prossima gara casalinga dell'Avellino. Per il match col Monterosi il sindaco del capoluogo irpino, Gianluca Festa, firmò un'ordinanza in deroga, motivata dall'urgenza, per altri mille posti in Curva Sud. Successivamente per la sfida con l'Audace Cerignola il "Partenio-Lombardi" è stato riproposto con la capienza dei 7mila.

Costi dei biglietti e orari del botteghino

"È possibile acquistare i biglietti della gara Avellino - Virtus Francavilla online, presso la biglietteria dello stadio Partenio - Lombardi e presso tutti i punti vendita del circuito nazionale Go2. Il botteghino del Partenio - Lombardi osserverà i seguenti orari di apertura: martedì 31 ottobre dalle ore 15 alle ore 19; da mercoledì 1 a venerdì 3 novembre dalle ore 9:30 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 19; sabato 4 novembre (giorno gara) dalle ore 9:30 alle ore 13 e dalle ore 15 a inizio gara.

I costi dei biglietti in promozione

(da martedì 31 ottobre a venerdì 3 settembre)

Curva Sud: • adulti: 12 euro • ridotto: 10 euro • under 12: 7 euro

Tribuna Montevergine Laterale: • adulti: 25 euro • ridotto: 20 euro • under 12: 15 euro

I costi dei biglietti non in promozione

(il giorno della gara)

Curva Sud: • adulti: 15 euro • ridotto: 13 euro • under 12: 10 euro

Tribuna Montevergine Laterale: • adulti: 28 euro • ridotto: 23 euro • under 12: 18 euro

I bambini nati dal 2018 in poi, se accompagnati da un adulto munito di biglietto, potranno accedere gratuitamente allo stadio. I biglietti ridotti sono riservati riservato agli over 65 (nati prima del 31/12/1958), agli under 20 (nati dall’ 1/1/2003 al 31/12/2011) e alle donne".