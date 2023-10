Avellino: testa alla Virtus Francavilla, si riparte col rebus in difesa Attese novità dall'infermeria, c'è anche il primo sguardo ai cartellini gialli rimediati dai lupi

Sono state ore di recupero fisico dopo lo sforzo prodotto al "Massimino" per firmare la quinta vittoria consecutiva in campionato superando in modo deciso anche le tre gare ravvicinate, le prime due vinte nel finale, la terza con il passo da grande nel big match contro il Catania dinanzi a 17225 spettatori in uno stadio senza tifosi biancoverdi. Per l'Avellino, secondo con il Benevento a -2 dalla Juve Stabia capolista dopo 11 turni, sarà ripresa della preparazione al "Partenio-Lombardi" con la Virtus Francavilla nel mirino e sono ore importanti per definire nuovamente la tabella di marcia dei recuperi nell'infermeria.

Rigione, Benedetti e Cionek ai box

Michele Pazienza aveva perso Michele Rigione nella rifinitura verso Catania per un risentimento muscolare e si è ritrovato costretto a sostituire Simone Benedetti nel corso del match al "Massimino" a causa di un problema al ginocchio sinistro. Quasi in lacrime nel cambio, poi con il sorriso, motivato dagli ulteriori tre punti conquistati e rinnovato al rientro nell'abbraccio tifosi-squadra: per il centrale piemontese saranno certificati l'entità dell'infortunio e i tempi di recupero. In attesa di novità dallo staff medico, è evidente quanto ci sia l'allarme per il pacchetto difensivo con gli stop di Rigione e Benedetti e con Thiago Cionek già da tempo ai box.

Cancellotti con 4 ammonizioni: scelte minime in difesa

La rosa era stata definita in estate con la linea a 4 per il pacchetto arretrato. La scelta, firmata sin da subito da Pazienza, è stata quella di ripartire dal modulo con difesa a 3 nonostante la struttura di squadra immaginata nell'ultima sessione di mercato e sta pagando tantissimo con le intuizioni di Marco Armellino da centrale e Tommaso Cancellotti da terzo a destra per aumentare il numero di elementi disponibili per il reparto difensivo. Ora, però, si pone il rebus causato dai problemi fisici accusati dai difensori puri e c'è anche il primo ingresso nell'elenco dei calciatori in diffida: a Catania Cancellotti ha rimediato il quarto giallo, al prossimo sarà squalificato per un turno dal giudice sportivo.

Due gare di campionato intervallate dalla Coppa Italia

Insomma, i grattacapi non mancano, ma il tecnico di San Severo ha trasformato fin qui le defezioni in opportunità. L'ulteriore prova è nel centrocampo, ricco di soluzioni. Passo dopo passo, tutte le pedine sono state praticamente impiegate per un contributo determinante: l'ultimo è Salvatore Pezzella, autore dell'assist a Manuel Ricciardi con l'Audace Cerignola nel turno infrasettimanale e poi titolare in terra etnea. Pazienza attende novità su Fabio Tito e Cosimo Patierno nel percorso di recupero fisico dai rispettivi infortuni. Sarà settimana corta di allenamenti. La gara con la Virtus Francavilla è in programma sabato (ore 18.30) al "Partenio-Lombardi" per un tris di sfide ravvicinate. Mercoledì 8 ci sarà la Coppa Italia di Serie C, il secondo turno eliminatorio con il Foggia (ore 18.30) sempre in casa ed è prevedibile un ampio turnover inserendo i fuori lista per il campionato, Felice D'Amico e Davide Mazzocco. Poi domenica 12 (ore 18.30) sarà trasferta a Brindisi.