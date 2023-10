Avellino: aumento della capienza del "Partenio-Lombardi", le ultime Commissione riunita in mattinata: si punta a mille posti in più in Curva Sud per sabato

La tifoseria biancoverde attende novità per la capienza del “Partenio-Lombardi”. Si lavora all'autorizzazione per puntare a 1000 posti in più in Curva Sud nell'immediato per la gara che vedrà l'Avellino affrontrare la Virtus Francavilla ed altri 1400 circa tra le tribune Terminio e Montevergine per i turni successivi.

Mille posti in più sabato come già accaduto con il Monterosi

In mattinata si è riunita la Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo in Prefettura per definire le linee guida relative all'aumento della capienza e c'è lo spiraglio per mille spettatori in più in Curva Sud per la sfida contro i pugliesi come già avvenuto per il match con il Monterosi quando il sindaco di Avellino, Gianluca Festa, firmò un'ordinanza in deroga con il criterio dell'urgenza. Ci sarebbe l'ok da parte della Commissione rinviando, però, l'ulteriore aumento di posti nelle due tribune. Occorrerà l'installazione di nuove sedute individuali per siglare l'altro step da 1400 posti circa.