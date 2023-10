VIDEO | Avellino: mille in più in Curva Sud, caccia al biglietto tra i tifosi File al botteghino all'apertura della prevendita dei tagliandi per la gara con la Virtus Francavilla

Dall'abbraccio squadra-tifosi al "Partenio-Lombardi" nella notte tra domenica e lunedì alla caccia al biglietto al botteghino con l'apertura della prevendita tagliandi per la prossima gara casalinga. Sabato (ore 18.30) l'Avellino ospiterà la Virtus Francavilla e la capienza dell'impianto sportivo di contrada Zoccolari prevederà mille posti in più in Curva Sud.

Altri mille posti come accaduto già per Avellino-Monterosi

Ecco quanto definito in mattinata nella riunione della Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo in Prefettura. Per un aumento ulteriore (da 1400 posti circa) nelle due tribune occorreranno altri step da compiere nelle prossime settimane. Nel frattempo in città si rinnova l'entusiasmo. File alla biglietteria per l'acquisto del ticket utile per assistere dal vivo al prossimo match casalingo dei lupi. Sabato la squadra di Michele Pazienza andrà a caccia del sesto successo consecutivo in campionato, il settimo considerando anche la vittoria ottenuta nel primo turno della Coppa Italia di Serie C.

La voce dei tifosi biancoverdi al botteghino