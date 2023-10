Avellino: un attaccante torna in gruppo, le ultime dal "Partenio-Lombardi" In quattro restano ai box. Per due difensori l'attesa dei tempi di recupero

Cosimo Patierno è rientrato in gruppo. L'attaccante dell'Avellino ha ripreso la preparazione con i compagni di squadra nella seduta prettamente atletica sviluppata sul sintetico del "Partenio-Lombardi" dopo l'avvio della sessione con lavoro in palestra per i ragazzi di Michele Pazienza. In gruppo, come già avviene da alcune settimane, c'era anche Raffaele Russo, ma per il partenopeo occorre ancora un po' di tempo per rientrare davvero nei giochi.

In quattro ai box

Prove generali con la Primavera e chissà che la gara di mercoledì 8 con il Foggia per il secondo turno eliminatorio di Coppa Italia di Serie C possa essere l'ulteriore test per Russo. Nel frattempo restano out Fabio Tito e Thiago Cionek, i più vicini a uscire dall'infermeria con l'attesa per i tempi di recupero da definire per Michele Rigione e Simone Benedetti.