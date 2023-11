Niente più asterischi in classifica: c'è Capuano alle spalle delle tre campane Domenica (ore 18.30) il Taranto sarà ospite della capolista Juve Stabia al "Menti"

La classifica del girone C di Serie C non presenta più asterischi e i valori dopo undici turni di campionato sono netti: tre squadre campane ai primi tre posti con la Juve Stabia capolista da +2 su Avellino e Benevento e con il Taranto di Eziolino Capuano, vincente nel recupero della terza giornata contro il Messina con il finale di 2-0, in scia delle prime tre forze del raggruppamento. I rossoblu hanno ottenuto la terza vittoria consecutiva, la quarta nelle ultime cinque giornate, con la doppietta di Alfredo Bifulco nel primo tempo. Quota 20 per il Taranto a -2 dall'Avellino e dal Benevento e domenica (ore 18.30) la squadra di Capuano sarà ospite proprio della Juve Stabia.

Catania di ripartenza con il 2-0 a Brindisi

Recupero di campionato prezioso per il Catania: gli etnei cancellano la sconfitta casalinga rimediata contro l'Avellino battendo in trasferta il Brindisi con il risultato di 2-0 nella gara valida per la seconda giornata. Nella ripresa è arrivata la reazione dei rossazzurri con le reti di Manuel Sarao e Milos Bocic al 71' e al 75': Catania di rientro verso la zona playoff dopo 11 match.