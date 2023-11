Avellino: le ultime dall'infermeria per la squadra biancoverde Si conferma il limite nella gestione del reparto difensivo per Pazienza

Testa alla Virtus Francavilla in casa Avellino. I ragazzi di Michele Pazienza si sono allenati nel pomeriggio al "Partenio-Lombardi" con il classico lavoro di pre-rifinitura.

Sempre ai box Benedetti, Cionek, Rigione e Tito

Restano sicuramente out Simone Benedetti, Michele Rigione e Fabio Tito con Thiago Cionek e Cosimo Patierno che provano ad accelerare. Gli esami strumentali hanno evidenziato per Benedetti una lesione al collaterale mediale del ginocchio destro con l'avvio del programma di riatletizzazione. Terapie, invece, per Rigione dopo il risentimento muscolare al flessore della coscia destra, accusato nella rifinitura verso Catania. Programma di riatletizzazione per Cionek (lesione distrattiva al gemello mediale destro) e per Cosimo Patierno (lesione al collaterale interno della gamba destra). Tito ha avviato il programma riabilitativo dopo la lesione distrattiva all'adduttore della coscia destra.