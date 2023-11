Avellino - Virtus Francavilla: le probabili formazioni tra emergenza e novità Tre difensori puri out, la scelta sulla fascia sinistra e le tante soluzioni generate dalla panchina

È il giorno di Avellino - Virtus Francavilla. Alle 18.30 sarà calcio d'inizio in un "Partenio-Lombardi" sold-out e da 8mila spettatori dopo l'aumento di capienza in Curva Sud per mille posti in più. I lupi ospiteranno i pugliesi, da zona rossa, dopo 5 vittorie consecutive in campionato, 6 considerando la Coppa Italia di Serie C e con un ulteriore successo può vivere una notte da capolista dopo le due ore di domenica scorsa, dal colpaccio firmato a Catania al successo della Juve Stabia contro il Latina. Il calendario della Lega Pro garantisce questa opportunità ai biancoverdi. Michele Pazienza ha inserito Raffaele Russo nell'elenco dei convocati. Dopo 8 mesi l'attaccante torna davvero in gruppo e vivrà dalla panchina il match con la Virtus Francavilla. Sono escluse sorprese: il partenopeo sarà probabilmente impiegato nella gara contro il Foggia, il secondo turno della Coppa Italia di C. Restano fuori dai giochi Simone Benedetti, Thiago Cionek, Michele Rigione, Fabio Tito e Cosimo Patierno: niente gara da ex per la punta di Bitonto, nonostante il ritorno in gruppo negli allenamenti.

Difesa obbligata, tante soluzioni tra mediana e attacco

Con tre difensori puri out per infortunio, per confermare la linea a 3 a Pazienza non resta che riproporre quanto ha saputo costruire nell'emergenza: Marco Armellino centrale con Tommaso Cancellotti a destra ed Erasmo Mulè a sinistra e Simone Ghidotti in porta. Sulle fasce Manuel Ricciardi a destra e occhio a Luca Falbo sulla sinistra con Daniel Sannipoli in panchina. In mediana Salvatore Pezzella ha scalato le gerarchie ed è pronto a far coppia con Federico Casarini. Con la Virtus sulla trequarti dovrebbe confermarsi il tandem composto da Lorenzo Sgarbi e Ignacio Lores Varela. L'uruguagio è reduce da una delle migliori prestazioni in biancoverde. Come prima punta Gabriele Gori appare in vantaggio su Michele Marconi: i due attaccanti hanno gestito bene l'ingresso nella ripresa risultando decisivi a gara in corso. Naturalmente qualche variazione può nascere dal cambio di assetto in ottica offensiva dal 3-4-2-1 al 3-5-2. Nella seconda soluzione Sgarbi sarebbe più vicino alla prima punta con Lores Varela da mezzala e Pezzella regista. Dalla panchina sono pronti anche Sonny D'Angelo, Luca Palmiero e Jacopo Dall'Oglio.

Due ex tra i titolari degli ospiti

Per la squadra di Alberto Villa, reduce da quattro sconfitte di fila, una striscia aperta dopo la vittoria (1-3) sul campo della Turris, c'è il 3-5-2 con gli ex Francesco Forte in porta e Nicolas Izzillo a centrocampo e con il duo offensivo Artistico-Giovinco.