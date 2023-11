L'Avellino non mette la sesta: solo 1-1 con la Virtus Francavilla Ospiti avanti con Polidori, a inizio ripresa pareggio di Gori

Avellino-Virtus Francavilla, al Partenio irpini a caccia del sesto successo consecutivo. Pazienza sceglie la continuità. Nel 3-5-2 di partenza Armellino in difesa, Pezzella in cabina di regia e Sgarbi-Marconi coppia d’attacco.

Primo tempo

Al 6’ brivido in area Avellino quando Artistico non arriva sul pallone, a due passi dalla porta. All’8' Marconi cade in area, episodio sospetto ma per l’arbitro non è rigore. Al 13’ la sblocca la Virtus con il gol di testa di Polidori su cross di Macca che gela il Partenio. Ottimo approccio degli uomini di Villa, Avellino invece un po’ contratto. Intorno al 25’ i lupi aumentano i giri e con Cancellotti sfiorano il pari su azione d’angolo. Ma i pugliesi sono sempre pericolosi sulle ripartenze ficcanti. Al 36’ Avellino vicinissimo al pareggio. Sgarbi strappa sulla destra e offre l’assist per Palmiero: gran destro dell’ex Pescara dal limite che si stampa sulla traversa. Squadre all’intervallo con il vantaggio ospite. Ottimo primo tempo della Virtus, Avellino non all’altezza delle precedenti uscite.

Secondo tempo

La ripresa comincia con Gori in campo al posto di Sannipoli e la mossa di Pazienza paga subito i suoi dividendi: conclusione dell’attaccante da appena dentro l’area, sporcata in maniera decisiva da Nicoli per l’1-1 irpino. Ora Sgarbi agisce a tutta fascia e Marconi-Gori è la coppia d’attacco. Dentro anche Casarini per Pezzella. Al 57’ gol annullato alla Virtus per fuorigioco di Artistico al momento dell’assist per Biondi. Pazienza, a 30’ dalla fine, si gioca anche le carte Falbo e D’Angelo. La Virtus punta sul possesso palla, l’Avellino prova a serrare i tempi ma la manovra non è sempre fluida. Nel finale succede poco per cambiare le sorti del match. Proprio all'ultimo assalto invocato un rigore su Gori. Risultato di 1-1 al Partenio, lupi che non centrano il sesto successo di fila e fanno registrare un passo indietro anche sul piano della prestazione, ottima prova della Virtus Francavilla che torna a far punti.