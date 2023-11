Avellino-Francavilla 1-1, Pazienza: "Punto che si aggiunge al nostro percorso" Le parole dell'allenatore biancoverde: "Male i primi dieci minuti. Pensiamo alla Coppa Italia"

L'Avellino frena la corsa al primo posto e matura solo un pareggio nella gara contro la Virtus Francavilla. La sfida, andata in scena al "Partenio-Lombardi", valida per la dodicesima giornata del girone C di Serie C, è terminata con il risultato finale di 1-1. I pugliesi hanno chiuso in vantaggio il primo tempo grazie alla rete di Polidori. Nella ripresa, ci ha pensato il subentrato Gori a pareggiare i conti: l'attaccante ha firmato la sua quinta marcatura in campionato.

La squadra di Michele Pazienza, dunque, sale a quota 23 punti e non riacciuffa momentaneamente la vetta della classifica. Non c'è tempo per riposare per gli irpini, che mercoledì 8 novembre torneranno sul sintetico del "Partenio-Lombardi" per la sfida di Coppa Italia contro il Foggia: inizio fissato alle 18:30.

Al termine della sfida, ha parlato ai microfoni l'allenatore degli irpini Michele Pazienza: "I ragazzi sono stati bravi a riprenderla, però non mi sono piaciuti i primi dieci minuti. Dal gol abbiamo creato qualcosa di importante. Nel secondo tempo un po' meno, ma bravi e fortunati a trovare il pareggio. Nel finale potevamo trovare anche il gol vittoria. Nel complesso è un pareggio giusto ed è un punto che va aggiunto al nostro percorso. L'obiettivo era vincere ma in un campionato così lungo e difficile, oggi guardo il bicchiere mezzo pieno.

"Palmiero e Pezzella? A Catania avevano fatto molto bene entrambi, ma l'intenzione era muovere la palla con più velocità lavorando con gli esterni. Abbiamo perso nella fisicità ed è il motivo per cui ho cambiato strategia inserendo Casarini, che ha bisogno di mettere minuti nelle gambe per essere il giocatore che conosciamo. Mercoledì ci sarà l'impegno in Coppa Italia contro il Foggia. È una partita e una competizione a cui teniamo, poi giochiamo di nuovo tra le mura amiche e noi ci impegneremo al massimo".