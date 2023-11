Avellino-Francavilla 1-1, Cancellotti: "Zero alibi. Guardiamo il lato positivo" Il difensore degli irpini: "Non parlo dell'arbitro, sono cose che possono accadere"

L'Avellino pareggia nella sfida contro la Virtus Francavilla. Gli irpini frenano la corsa verso la vetta della classifica del girone C e chiudono la gara contro i pugliesi con il risultato finale di 1-1. A determinare il risultato, è stato il botta e risposta tra Polidori e Gori.

Al termine della gara, ha parlato ai microfoni il difensore degli irpini Tommaso Cancellotti: “I primi dieci minuti non siamo partiti come siamo abituati a fare, ci può stare perchè ogni gara è a sé. Le squadre ci studiano e quando vengono qua tirano fuori quel qualcosa in più. Dopo lo svantaggio non era semplice, quindi bisogna guardare sempre il lato positivo. C'è stata la reazione e anche un pizzico di sfortuna perchè ci sono state delle occasioni dubbie in area di rigore".

"Peccato perché nel primo tempo c'è stata la traversa di Palmiero insieme a qualche altra opportunità non andata a buon fine. Preferisco non concentrarmi sull'arbitro. Non ci sono alibi. Sono cose che possono accadere. Il mio ruolo? È una posizione che mi piace e in caso di emergenza sto ricoprendo. Ringrazio il mister per la fiducia. Cerco di mettermi a disposizione per i miei compagni”.