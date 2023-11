Avellino-Francavilla 1-1, Gori: "Gare insidiose. Prendiamo il buono" L'attaccante degli irpini: "Alle lunghe queste gare vanno vinte"

L'Avellino non va oltre l'1-1 nel match contro la Virtus Francavilla. Gli irpini, dopo i sei successi consecutivi tra Coppa Italia e campionato, pareggiano contro i pugliesi nella sfida valida per la dodicesima giornata del girone C di Serie C. Nel primo tempo, l'ha sbloccata Polidori; nel secondo, ha subito ristabilito la parità Gori. Altra gara ravvicinata per gli uomini di Pazienza, che mercoledì 8 novembre affronteranno il Foggia per la sfida di Coppa Italia.

Dopo il triplice fischio, ha parlato ai microfoni l'autore del gol Gabriele Gori: "Sono partite insidiose perchè sono squadre che si schiacciano dietro. Siamo stati sfortunati negli episodi, ma siamo stati bravi a riprenderla. Dobbiamo prendere quanto di buono fatto in questa gara per portarlo in campo anche nella prossima. Pareggiando i conti abbiamo fatto vedere che c'è la mentalità e l'atteggiamento giusto, ma questi match alle lunghe dobbiamo portarle a casa. Il mio gol? Sicuramente è un momento positivo, ma fa parte del complesso. Con la squadra riesco a dare il meglio di me. Tifosi? Ci è dispiaciuto che non siano potuti venire a Catania. Ci devono supportare perchè ci teniamo all'Avellino”.