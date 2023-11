Avellino: Foggia e Brindisi, la necessità di una nuova intuizione in difesa Il rebus da risolvere verso la gara di campionato in programma domenica al "Fanuzzi"

In archivio il pari con la Virtus Francavilla e la ripresa in casa Avellino è stata di gestione tra gli infortuni, la squalifica di Tommaso Cancellotti per la prossima gara di campionato a Brindisi e i due match in tre giorni: domani (ore 18.30) il secondo turno eliminatorio della Coppa Italia di Serie C contro il Foggia al "Partenio-Lombardi", domenica (ore 18.30) il tredicesimo turno del girone C in cui occorrerà la ripartenza dopo l'1-1 casalingo.

Solo Mulè e Armellino per la gara di campionato

Sarà oggettivamente turnover tra i biancoverdi per quanto possibile. Nell'ultima conferenza post-gara Michele Pazienza ha escluso il recupero di Thiago Cionek e Michele Rigione per la sfida di Brindisi e Simone Benedetti è fermo dalla vittoria ottenuta a Catania per la lesione al collaterale mediale del ginocchio destro avviando il programma di riabilitazione. Se in Coppa ci sarà Cancellotti (in virtù del turno di squalifica in campionato giocherà domani) per la trasferta al "Fanuzzi" lo staff tecnico dovrà centrare l'ulteriore intuizione per una difesa a oggi limitata al solo Erasmo Mulè, difensore puro e schierato a sinistra, e a Marco Armellino, centrocampista adattato a centrale difensivo con ottimi risultati. Spunta l'ipotesi Manuel Ricciardi da terzo a destra come già accaduto nel primo turno di Coppa Italia, sempre che non ci sia un cambio del sistema con Mulè e Armellino centrali da difesa a 4, ma la soluzione appare lontana.

Spazio a Russo, Patierno e a chi ha giocato meno

In Coppa si rivedranno con un minutaggio da definire Cosimo Patierno, fermo dal ko di Messina, e Raffaele Russo, che tornerà pienamente in prima squadra dopo il lungo stop aperto nell'aprile scorso. Spazio ai fuori lista per il campionato, Felice D'Amico e Davide Mazzocco, e a chi ha giocato meno, come Pasquale Pane, Francesco Maisto, Jacopo Dall'Oglio, Daniel Sannipoli, Luca Falbo ed Enis Tozaj.