Avellino: c'è Sgarbi, accelerazione per i difensori puri Buoni segnali nella ripartenza e con una infermeria che si sta svuotando

Ripartenza sotto la pioggia per l'Avellino al "Partenio-Lombardi". Allenamento a porte aperte e anche nelle prossime ore, in mattinata, sarà seduta con tifosi e stampa in tribuna Montevergine. Classica apertura settimanale con gestione fisica per i calciatori impiegati nel match perso con il Giugliano e partitelle per il resto del gruppo.

Fasciatura e dito steccato per l'attaccante

C'era grande attesa per scoprire l'evoluzione dell'infortunio alla mano sinistra rimediato da Lorenzo Sgarbi. L'attaccante si è allenato con i compagni di squadra. Ancora vistosa la fasciatura della mano con un dito steccato e con il dubbio su quanto accusato durante la gara con i tigrotti e che sarà evidenziato dagli esami strumentali: c'è però la sensazione che il problema sia gestibile per il bolzanino verso il big match della quindicesima giornata contro il Picerno, in programma domenica (ore 18.30) al "Curcio".

Rigione nella partitella

Sempre più in gruppo Michele Rigione dopo la convocazione e la panchina con il Giugliano, ma accelera anche Simone Benedetti. Lavoro a bordocampo per Fabio Tito e Thiago Cionek.