Avellino in lutto per la morte di Emanuela Perinetti Biancoverdi stretti attorno al direttore dell'area tecnica per la scomparsa della figlia

L'Unione Sportiva Avellino è in lutto per la morte di Emanuela Perinetti, figlia del direttore dell'area tecnica del club biancoverde. Il risultato del match con la Juve Stabia, valido per gli ottavi di finale della Coppa Italia di Serie C, passa decisamente in secondo piano nell'ambiente irpino.

Il messaggio del Venezia

"Il Venezia FC si unisce al dolore che ha colpito la famiglia Perinetti ed esprime le più sentite condoglianze per la prematura scomparsa di Emanuela, figlia maggiore di Giorgio Perinetti, che in qualità di Direttore Sportivo dal 2015 al 2017 ha guidato il club arancioneroverde prima alla promozione in Serie C e l'anno seguente alla conquista della Serie B ed alla Coppa Italia di Lega Pro. Addio, Emanuela".

Le parole del direttore sportivo Condò

"Siamo vicini al direttore Perinetti per la grave perdita che ha avuto. Tutta la famiglia dell'Avellino lo abbraccia e speriamo di averlo il prima possibile vicino a noi".

Le parole dell'allenatore della Juve Stabia Guido Pagliuca

"A nome di tutta la società facciamo le condoglianze al direttore Perinetti per la grave perdita. Siamo tutti tremendamente dispiaciuti".

