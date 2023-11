Lutto Perinetti, Ranieri: "Vicino a Giorgio, un abbraccio a tutta la famiglia" Le parole del tecnico del Cagliari, che ha vissuto con il dirigente capitolino l'avventura a Napoli

Si rinnovano i messaggi di cordoglio per Giorgio Perinetti. Gravissimo lutto per il direttore dell'area tecnica dell'US Avellino e anche Claudio Ranieri abbraccia il dirigente capitolino: "Sono vicino a Giorgio Perinetti per la dolorosa scomparsa della cara figlia Emanuela. - ha affermato il tecnico del Cagliari all'ANSA - Sono legato a lui da un rapporto di stima e amicizia, la notizia mi ha molto rattristato, anche da padre. In un momento così difficile abbraccio con affetto il direttore e tutti i suoi familiari". Ranieri e Perinetti sono entrambi capitolini e hanno condiviso l'esperienza al Napoli nei primi anni '90 con i ruoli di allenatore e ds.

La proprietà biancoverde: "Siamo con te"

"Direttore, le parole e le frasi di circostanza per quanto importanti non possono nemmeno lontanamente avere la presunzione di provare ad alleviare questo tipo di dolore. Tutto il popolo irpino, i calciatori, lo staff ed il club intero ti è vicino in questo momento difficile. - ha affermato l'amministratore unico IDC, Giovanni D'Agostino, sui canali ufficiali social - Se ce lo permetterai ti saremo quotidianamente accanto perché, lo sai, per un uomo di calcio come te che ha sempre lavorato in questo mondo per passione e con amore è sempre stata Bibbia: la tua squadra è la tua famiglia. Siamo con te".